Aç kalınca mahalleye indiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aç kalan çakal sürüsü kent merkezinde bir mahalleye indi. Çöpleri karıştırıp sokakta yürüyen çakallar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı tahmin edilen çakal sürüsü, kent merkezindeki mahallede gezerken görüldü.
Çöp konteynerini de karıştıran çakallar cep telefonuyla görüntülendi. Çakallar bir süre sonra gözden kayboldu.
