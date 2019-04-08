Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Başkan Oprukçu Görevini Devraldı

Ereğli'de Başkan Oprukçu Görevini Devraldı

1 saat önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde bağımsız aday olarak Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu, görevini devraldı.

Ereğli'de Başkan Oprukçu Görevini Devraldı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde bağımsız aday olarak Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanlığını kazanan Hüseyin Oprukçu, görevini devraldı.

Başkan Hüseyin Oprukçu, Ereğli Adliye Sarayında mazbatasını alarak Ereğli Belediyesine geldi. Oprukçu, 2014 yılında devrettiği belediye başkanlığı görevini Özkan Özgüven'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Özkan Özgüven, makamların geçici olduğunu, asıl olanın yapılan hizmet olduğunu ifade ederek, beş yıl Ereğli halkına hizmet etmenin onurunu yaşadığını ve görevi şehri emin Hüseyin Oprukçu'ya devretmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Görevi ve başkanlık mührünü devralan Oprukçu ise, 5 yıl başkanlık görevini yürüten Özgüven'e teşekkür ederek, "Ereğli'ye bir çivi dahi çakana biz sadece teşekkür ederiz. Yaptığınız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Oprukçu daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa seslenerek, "Ereğli'ye hizmetkar olmayı arzu ettim, halkımız da bu isteğimi taçlandırarak beni görevlendirdi. Omzumuzdaki yükün farkındayız. Yılmadık, yorulmadık ve yılmayıp, yorulmayacağız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, kapılmayacağız. Bu kutlu hizmet yürüyüşünün hedefine varacağından bir an olsun şüphe duymadık. Halkımız bize, biz halkımıza güvendik. Hizmet etmek için geldik, açı ve açığı olmayan bir Ereğli düşümüz vardı, onu gerçekleştirmek için yürümeye devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden bunu yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: İHA

Konya, Hüseyin Oprukçu, Ereğli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mazbatayı Aldıktan Sonra Anıtkabir'e Gideceğini Söyledi YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:17:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Başkan Oprukçu Görevini Devraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]