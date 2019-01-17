Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Tersaneler Bölgesinin Sorunları Konuşuldu

Ereğli'de Tersaneler Bölgesinin Sorunları Konuşuldu

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde faaliyet sürdüren tersane sahipleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Ereğli'de Tersaneler Bölgesinin Sorunları Konuşuldu, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli ilçesinde faaliyet sürdüren tersane sahipleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Vali Bektaş, Ereğli Gemi Tersanesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tersanecilerin talebi doğrultusunda bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşananların ilçeye özgü bir sorun olmadığını belirten Bektaş, "Bu sorun Türkiye'de ve dünyada var. Arkadaşlarımız bir çare ve çözüm arıyor. Şahsen bu konuları konuşmak beni mutlu eder. Yapılacak bir şey varsa elimizden geldiğinde yapmaya çalışırız." dedi.

Ereğli Gemi Tersanesi Sahibi Recai Hakan Şen de gemi inşa sektörüne devlet teşvikinin olması gerektiğini belirtti.

Toplantıya Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem ile tersaneciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Türkiye, Zonguldak, Güncel
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