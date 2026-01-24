KAZA KAMERADA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Harun Mutlu (31) ve Murat Güllü'nün (37) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülüç Köprüsü'nde dönüş yapan Ersin T. (49) idaresindeki 34 BYT 351 plakalı TIR'ın dorsesine, Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobilin arkadan çarptığı anlar yer aldı.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Trajik Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
