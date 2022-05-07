Ereğli'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği - Son Dakika
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Ereğli'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

07.05.2022 15:08
Ereğli'de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği düzenlendi.

Ereğli Yunus Emre Meydanında Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliğine ilçe protokolü katıldı. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanmasının amaçlandığı programda, trafik konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. - KONYA

Ereğli'de Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği
Ereğli'de Yayalar için 5 adımda güvenli trafik etkinliği

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Trafik Haftası, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' etkinliği - Son Dakika


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