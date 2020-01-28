Ereğli'de yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Ereğli'de yüksekten düşen işçi yaralandı

13 dakika önce

Ereğli ilçesinde yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Ereğli'de yüksekten düşen işçi yaralandı, System.String[]

Ereğli ilçesinde yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gemi tersanesinde çalışan Tolunay Ö. (35) çalıştığı sırada dengesini kaybederek 1,5 metre yükseklikten düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tolunay Kafkas, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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