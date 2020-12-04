Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilçeye yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazandırılacağını bildirdi.

Bozkurt, yazılı açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 yılı yatırım programında yer alan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ihalesinin Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırmacı Mahallesi'ne havuzun kazandırılacağını ifade eden Bozkurt, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu yatırımlarının ilçemize kazandırılması noktasında girişimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

9 hazine arazisi satışa çıkarıldı

Ereğli Milli Emlak Müdürlüğünün 9 hazine arazisinin satışa çıkardığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, satın almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğüne başvurarak, satış şartnamelerini ücretsiz inceleyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, satışa çıkarılan mülkiyeti hazineye ait taşınmazın Çiğdemli köyünde imarsız 345 metrekare çalılık tahmini bedel 5 bin 200 lira, Ketenciler köyünde imarsız 3 bin 755 metrekare çalılık tahmini bedel 75 bin 120 lira, Yenidoğancılar köyünde imarsız 1654 metrekare çalılık tahmini bedel 21 bin 510 lira, Dağlıca köyünde 25 bin 362 metrekare imarsız bahçe tahmini bedel 229 bin lira, Keşkek köyü Köseağzı mevkisinde 2 bin 528 metrekare imarsız hali arazi tahmini bedel 253 bin lira, Köseağzı mevkisinde 423 metrekare hali arazi tahmini bedel 42 bin 400 lira, Köseağzı mevkisi 460 metrekare imarsız hali arazi 46 bin 50 lira, Ömerli Mahallesi'nde ham toprak 27 metrekare konut alanı 6 bin 825 lira, Ömerli Mahallesi'nde 103 metrekare konut alanı arsa tahmini bedeli 36 bin 120 lira olduğu ifade edildi.

İhaleler 21 Ocak 2021 tarihinde müdürlükte 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.???????