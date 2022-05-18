EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA - Son Dakika
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EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA

18.05.2022 15:00

TUNCELİ'de Eren Abluka-7 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri, arazi arama tarama faaliyetinde nesli tükenme tehlikesi olan 2 yavru balaban kuşu buldu.

TUNCELİ'de Eren Abluka-7 Operasyonu'na katılan jandarma ekipleri, arazi arama tarama faaliyetinde nesli tükenme tehlikesi olan 2 yavru balaban kuşu buldu. Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne teslim edildi.

Tunceli'de 28 Nisan 2022'de başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle sürüyor. Çemişgezek ilçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, yanlarında anneleri olmayan 2 yavru balaban kuşunu fark etti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan kuşların annesi dönmeyince ekipler, yavru kuşları alarak operasyon bölgesine yakın olan Gözlüçayır Jandarma Karakolu'na getirdi. Oradan da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2020 yılında kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bilgi verildi. HAYDİ ekibi tarafından alınan kuşlar, DKMP Tunceli Şubesi'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak. (DHA)

EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA
EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA

YORUMLAR
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Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi Bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı Bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EREN ABLUKA-7'DE ARAZİDE BULUNAN 2 YAVRU BALABAN KUŞU KORUMA ALTINDA - Son Dakika
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