Eren Özdemir'den Afet için Yapay Zeka Projesi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ortaokul öğrencisi Eren Özdemir, hayvanların afet anında kaçabilmelerini sağlayan yapay zeka destekli otomatik tahliye sistemi tasarladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde bir ahırda göçük altında kalan inek ve koyunların görüntüsünden etkilenen 14 yaşındaki Özdemir, danışman öğretmen Muhammed Bilem'in desteğiyle "Afette Kapılar Açık Projesi" hazırladı.

Projede, afet anında büyük veya küçükbaş hayvanların kaldığı ahır ve ağılların kapılarının otomatik olarak açılması ve hayvanların güvenli yere yönlendirilmesi sağlanıyor.

Afet anında hayvanların en az zarar görmelerini amaçlayan proje, TEKNOFEST 2025 Yarışması'nda Afet Yönetimi Kategorisinde Türkiye birinciliği ödülü aldı.

Özdemir, AA muhabirine, Gaziantep'te doğduğunu, deprem öncesi ise Mardin'e geldiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te bazı yakınlarını kaybettiğini dile getiren Özdemir, deprem döneminde haberlerde yıkılan bir ahırda inek ve koyunların kurtarılma görüntüsünü izlediğini, bundan etkilenerek bir çalışma yapmak istediğini belirtti.

Afet anında besiciye de uzak mesafede olsa bile bildirim gidiyor

Proje fikrinin danışman öğretmeniyle de görüşerek ortaya çıktığını bildiren Özdemir, projede otomatik tahliye sistemi ile hayvanların afet anında kaçabilmelerini amaçladıklarına işaret etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Genellikle bu tip durumlarda tasarlanan afet planları insanlara yönelik oluyor. Biz de burada hayvanlara dikkat çekmek istedik. Afetlerde hayvanların can kaybı, hem ekonomik hem de hayvancılıkta önemli sıkıntılara neden oluyor. Projemizde, öncelikle sensörler herhangi bir tehlike algıladığı zaman hayvanların bağları çözülüyor ve ağıl ya da ahırların kapısı açılıyor. Hayvanlar dışarı çıktıklarında dağılmamaları için çit kapısı açıksa otomatik olarak kapatılıyor ve büyükbaş hayvanların panikle çitlere zarar vermemesi için çitlere düşük voltajlı elektrik veriliyor. Küçükbaş hayvanlara yönelik yaptığımız araştırmalara göre, korku nedeniyle afet anında genellikle oldukları bölgede bekleme eğilimi gösteriyorlar. Biz de onları dışarıya çekmek için ışık ve sesli yönlendirme kullandık. Ayrıca aromatik püskürtücüler kullandık. Bu aromatik püskürtücülerin içine kekik, nane, limon gibi onların ilgisini çekebilecek kokular koyuyoruz. Bu sayede onları dışarıya çekmek için bir yolumuz daha oluyor."

Projede bluetooth modülünün de bulunduğunu bildiren Özdemir, bu sayede deprem veya yangın olduğu zaman besiciye uzak mesafede olsa bile bildirim gittiğini vurguladı.

Özdemir, projesinin TEKNOFEST'te birincisi seçilmesinin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Merkez Müdürü Ahmet Malgir de proje tabanlı bir kurum oldukları için öğrencilerin birçok alanda çok önemli projeler hazırladığını kaydederek, Özdemir'in hazırladığı projenin Türkiye birinciliği almasının gururunu yaşadıklarını belirtti.