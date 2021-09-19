Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan , Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaygısız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yasin Günay, Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Sav , AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Son Dakika › Güncel › Ergani'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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