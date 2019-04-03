Son Dakika Haberleri: Ergani'de Başkan Seçilen Hdp'li Kaya Göreve Başladı

Ergani'de Başkan Seçilen Hdp'li Kaya Göreve Başladı

1 saat önce

DİYARBAKIR Ergani ilçesinde belediye başkanlığına seçilen HDP'li Ahmet Kaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.

Ergani'de Başkan Seçilen Hdp'li Kaya Göreve Başladı, System.String[]
DİYARBAKIR Ergani ilçesinde belediye başkanlığına seçilen HDP'li Ahmet Kaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.

Ergani Belediye Başkanlığı'na yüzde 55,85 oy oranıyla seçilen HDP'nin adayı Ahmet Kaya, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Kaya, ardından geçtiği belediyede, DBP'den başkan olan Ramazan Kartalmış'tan görevi devraldı. Devir telim töreninde konuşan Başkan Kaya, alınan sonuçtan mutluluk duyduklarını söyledi. Kaya, seçim süresince ve seçim günü hiçbir olayın yaşanmamasından dolayı Ergani halkına teşekkür ederek, "Biz asıl mazbatamızı halkımızdan aldık. 31 Mart saat 16.00 itibariyle halkımız bu mazbatayı yine bize verdi. Bundan sonra en büyük uğraşımız halkımıza hizmet etmek olacak. Bizi bu konuma layık gören hiç kimse mahcup olmayacak. Ergani, hak ettiği hizmeti fazlasıyla alacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:50 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Ahmet Kaya, Halkların Demokratik Partisi, Ergani, Politika
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