Ergani'de berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - Son Dakika

Ergani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.

Berber Özgür Kaya, yaklaşık 7 haftadan bu yana iş yerinin kapalı olduğunu anımsatarak,"Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirleri alarak iş yerlerimizi açtık." dedi.

Orhan Erkol, ise işbaşı yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İş hayatımda 20 yıldan beri verdiğim en uzun araydı" ifadesini kullandı.

Erkol, yönetmelik çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını belirterek, müşterilerin de alınan tedbirleri bildiğini ve kuaför salonuna hazırlıklı geldiğini söyledi.