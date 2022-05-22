Erganispor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Erganispor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

22.05.2022 20:05
Erganispor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Diyarbakır Süper Amatör Lig'de Erganispor, play-off finalinde rakibi Öğretmenler Ayspor'u 2-0 yenerek Bölgesel Amatör Ligine (BAL)yükseldi.Seyrantepe Şilbe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Öğretmenler Ayspor'u 2-0 mağlup eden Erganispor, yüzü gülen taraf oldu.

Diyarbakır Süper Amatör Lig'de Erganispor, play-off finalinde rakibi Öğretmenler Ayspor'u 2-0 yenerek Bölgesel Amatör Ligine (BAL)yükseldi.

Seyrantepe Şilbe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Öğretmenler Ayspor'u 2-0 mağlup eden Erganispor, yüzü gülen taraf oldu. Alınan galibiyetle sarı-siyahlı ekip, 2022-2023 futbol sezonunda BAL'da Diyarbakır'ı temsil edecek.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, sporcuları tebrik ederek, "Ergani'miz her alanda olduğu gibi sporda da daha yukarıları hak ediyor. Bu başarı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm sporcu, teknik heyet ve idarecilerimizi kutluyorum. " diye konuştu.

Erganispor Kulüp Başkanı Kenan Taş da ortaya koydukları başarıdan dolayı futbolcusundan teknik heyetine tüm takımı tebrik etti.

Elde edilen başarıyı tüm Ergani halkına armağan ettiğini aktaran Taş, "Şampiyonluk yolunda her zaman yanımızda olan, yardım ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Ahmet Karaaslan'a da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Erganispor Teknik Direktörü Mehmet Kanat ise başarının tesadüf olmadığını, verilen emeklerin ve özverili çalışmaların sonucu olduğunu aktararak takımını kutladı.

Sarı-siyahlı taraftarlar, takımlarının BAL'a çıkmasını coşkuyla kutladı.

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Kaynak: AA

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