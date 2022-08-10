Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.08.2022 15:15
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak yeniden göreve başladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak yeniden göreve başladı.

Belediye hizmet binasının önünde personel ve ekibi tarafından çiçeklerle karşılanan Yüksel, "Sevgi kenti Ergene için üretmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye durmadan yorulmadan devam edeceğiz." dedi.

Çorlu'da metruk yapılar yıkılıyor

Kent genelinde vatandaşlar için tehlike arz eden, madde bağımlıları tarafından mesken haline getirilen ve görüntü kirliliğine neden olan 14 metruk binanın yıkımı Çorlu Belediyesi ekiplerince tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, Hıdırağa, Cemaliye ve Kemalettin mahallelerinde yer alan 14 metruk binanın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesindeki yasal mevzuatlar gereğince Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldığını söyledi.

Metruk yapıların tespiti halinde yıkım çalışmalarına devam edileceğini belirten Çolpan, 2022 yılı içerisinde 45 metruk yapının tespit edildiğini ve bu yapılardan 40'ının yıkım işleminin tamamlandığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Yağmur yolları göle çevirdi Yağmur yolları göle çevirdi Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Rasim Yüksel, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement