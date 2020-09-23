Ergene Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Ergene Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Ergene Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Ergene Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, System.String[]

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Ergene Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlendi. Ardından da Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda voleybol, basketbol ve masa tenisi etkinlikleri yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliklere Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye başkan yardımcıları Ayça Çevikelli, Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.

Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda bir süre voleybol oynayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel daha sonra Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul ile masa tenisi ve langırt oynadı.

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen ve bu 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' sloganıyla yapılan etkinlikler ile sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldıklarını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kapalı Spor Salonu, Avrupa, Ergene, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene Belediyesi'nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

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