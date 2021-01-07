Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek - Son Dakika

Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek

07.01.2021 14:56
Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek, System.String[]

Korona virüsün ortaya çıktığı Mart ayında vakit kaybetmeden ihtiyaç sahipleri için yemek üretimine de başlayan Ergene Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yaklaşık 9 aydır 110 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Korona virüsün ortaya çıktığı Mart ayında vakit kaybetmeden ihtiyaç sahipleri için yemek üretimine de başlayan Ergene Belediyesi, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yaklaşık 9 aydır 110 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Ergene'de yaşayanların yardımına koşarak vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Ergene Belediyesi Ergene Kültür Merkezi'ni maske üretim tesisine çevirerek sadece Ergene halkının değil ilçedeki kamu kurumları ile sağlık kuruluşlarının da maske ihtiyacını tedarik etmişti.

9 ayda 30 bin kişilik sıcak yemek

Korona virüsün ortaya çıktığı Mart ayında vakit kaybetmeden ihtiyaç sahipleri için yemek üretimine de başlayan Ergene Belediyesi geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yaklaşık 9 aydır 110 kişinin evine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. 9 ayda 30 bin kişilik sıcak yemeği evlere tek tek ulaştıran ekipler pandemi dönemi nedeniyle evinde yemek pişiremeyecek durumda olanlara yemek dağıtımını sürdürüyor.

Pandemi döneminde evinde yemek pişiremeyecek durumda olan 65 yaş üzeri yaşlılar, engelliler, yalnız yaşayanlar ve ihtiyaç sahipleri olduğunun altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ekiplerimiz her gün vatandaşımızın kapısını çalarak üç çeşit sıcak yemeği vatandaşımızın sofrasına ulaştırıyor. Hijyen şartlarına uyularak hazırlanan yemekler yine pandemi şartları göz önünde bulundurularak tek kullanımlık kaplarda tek kullanımlık çatal ve kaşıkla, paketlenen ekmeklerle birlikte ulaştırılıyor" dedi.

"Ergene'de hiç kimse yatağa aç girmiyor"

Evinde yemek pişiremeyecek durumda olanlara sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Rasim Yüksel, "Ergene'de hiç kimse yatağa aç girmez, girmiyor. Çünkü dişi ağrıyandan da başı ağrıyanın da yanında Ergene Belediyesi bugüne kadar hep var oldu var olmaya devam edecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek
Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek
Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek

Koronavirüs, Nisan, Kamu, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek - Son Dakika


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