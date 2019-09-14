Son Dakika Haberleri: Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında
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Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında

34 dakika önce

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon'da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir'de yakalandı.

Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında, System.String[]

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon'da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir'de yakalandı.


İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından, 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan itirazın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ergenekon'da kumpas davasının ihraç savcı Gültekin Avcı, İzmir'de yakalandı. Avcı'yı takibe alan ekipler, ihraç savcıyı Karabağlar'da bir adreste yakaladı. Ergenekon'da kumpas davasının ihraç savcısının emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Gültekin Avcı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
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