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Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması - Son Dakika

Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması

29.05.2021 14:12
Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması, System.String[]

"Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp kazanmamam önemli değil""Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi""Benim için oyuncunun pasaportu önemli değil""Larkin, eminim yarın Euroleague'i kazanan oyuncu olacak"Shane Larkin: Final farklı bir deneyim olacak"Bu sezon parçası olduğum en...

"Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp kazanmamam önemli değil"

"Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi"

"Benim için oyuncunun pasaportu önemli değil""Larkin, eminim yarın Euroleague'i kazanan oyuncu olacak"

Shane Larkin: Final farklı bir deneyim olacak"Bu sezon parçası olduğum en rekabetçi sezon""Şampiyon olmak için önümüzde bir şans daha var""Yarın umarım her zamanki oyunuma döner ve şampiyon oluruz"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp kazanmamam önemli değil. Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması" dedi.Turkish Airlines Euroleague'in final müsabakasında yarın Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve oyuncu Shane Larkin, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dün akşam oynadıkları CSKA Moskova maçının ardından dinlenmek için yeterli vakitleri olmadığını hatırlatan Ergin Ataman, "İki takım da zorlu bir yarı final maçı oynadı. Bizim için üst üste 2'nci final. Yorgunuz ve dinlenmek ve hazırlanmak için fazla vaktimiz yok. Elimizden geleni yapacağız" dedi."BENİM TÜRK KOÇ OLARAK EUROLEAGUE'İ KAZANIP KAZANMAMAM ÖNEMLİ DEĞİL"Anadolu Efes'in yarınki final mücadelesinde galip gelmesi halinde Euroleague kupasını kazanan ilk Türk başantrenör olacağı hatırlatılan Ergin Ataman, "Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp kazanmamam önemli değil. Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması. Oyuncularımın finalde en iyi şekilde mücadele edeceğini inanıyorum" diye konuştu."BURAYA HERKES KUPAYI KAZANMAYA GELDİ"Yarınki maçta kupayı kazanan takıma oyuncuların performansının karar vereceğini ifade eden Ataman, "Final-Four'a yükselen her takımın aynı baskıyı hissettiğini söyleyebilirim. Buraya herkes kupayı kazanmaya geldi. Euroleague'in başladığı ilk gün bizim üzerimizde bu baskı vardı. Geçtiğimiz yıl da bu seviyeye gelmeyi hak etmiştik ama şansımız olmadı. Çünkü her şey iptal edildi. Barcelona'ya karşı normal sezonda oynadığımız maçlarda da baskı vardı. Yarın son bir maç daha var ve oyuncular sonuca karar verecek. Hangi takım, hangi oyuncu en iyi performansını sergilerse o takım kupayı kazanacak. İki iyi takım yarın parkede olacak" şeklinde konuştu."BENİM İÇİN OYUNCUNUN PASAPORTU ÖNEMLİ DEĞİL"Bu sezon sergilediği performans ile önemli bir çıkış yakalayan milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın performansına da değinen koç Ataman, "Benim için oyuncunun pasaportu önemli değil. Oyuncunun geçmişteki kariyeri de önemli değil. Önemli olan form durumu. Sertaç çok formda. Onun için de şu anda takımda ilk 5 başlıyor ve aldığı süreleri iyi kullanıyor. Bu yeni yetişen genç oyuncular için de ışık oluyor. Geçmişte Türk takımları genellikle yabancı oyuncularla başarılı oldu. Benim için oyuncunun Türk ya da yabancı olması önemli değil. Kim iyi ise o oynar" ifadelerini kullandı."LARKIN, EMİNİM YARIN EUROLEAGUE'İ KAZANAN OYUNCU OLACAK"Anadolu Efes'in sadece bir hücum takımı olarak anılması üzerine sorulan bir soruya ise Ergin Ataman, şu cevabı verdi: "Bizim sistemimiz, dış oyuncularımıza bağlı bir sistem. Yıldız statüsünde dış oyunculara sahibim. Shane Larkin, Euroleague'in son 3 sezondaki en iyi oyuncusu. Micic, Beaubois, Simon da çok iyi durumda. Hızlı bir basketbol oynuyoruz. Oyuncularıma özgürlük tanıyorum özellikle hücumda. Herkes daha çok ofansif bir takım olduğumuzu düşünüyor ama hücumumuz, savunmamızda başlıyor. Hızlı hücum sayılarını bulabilmek için iyi bir savunmaya ihtiyacımız var. Sadece iyi bir hücum takımı olursanız bu seviyeye gelebilmeniz mümkün değil. Mutluyum çünkü insanlar bizim basketbolumuzu izlerken keyif alıyor. Dün Larkin fazla sayı bulamadı ama eminim yarın Euroleague'i kazanan oyuncu olacak."SHANE LARKIN: FİNAL FARKLI BİR DENEYİM OLACAKYarınki final maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Shane Larkin, "Final maçını oynamak bizim için sezon başından beri hedefti. Burada olduğumuz ve bu fırsata sahip olduğumuz için mutluyuz. Final farklı bir deneyim olacak. 2019'daki final takımımız için çok önemli bir deneyimdi. Final maçını oynamış olduğumuz için minnettarız. Kazanamadık ama bize bir deneyim kazandırdı. Bu tür maçları kazanmak için mental anlamda iyi bir durumda olmanız gerekiyor" dedi."BU SEZON PARÇASI OLDUĞUM EN REKABETÇİ SEZON"Euroleague'de mücadele eden takımların sezon boyunca bir çok durum ile başa çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Larkin, "4 yıldır Avrupa'da oynuyorum. Bu sezon, bir parçası olduğum en rekabetçi sezon oldu. Play-off etabı bütün takımlar için oldukça zorluydu. Takımlar, başa çıkmak durumunda kaldığı birçok şey yaşadı. Final-four iki takım için de zorlu oldu. Yarın da zorlu geçmesini bekliyorum. İki iyi takım, birbirine karşı mücadele edecek. İki takım da burada olmayı hak etti. Yarın iki takım da şampiyon olmak için oynayacak" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR ŞANS DAHA VAR"Dün oynanan CSKA Moskova mücadelesinde sergilediği performans hakkında da düşüncelerini paylaşan tecrübeli oyuncu, "Shane Larkin ya da Anadolu Efes günü olmasına gerek yok. Biz maçı kazandık ve finale geldik. Benim için sayı atmak ya da atamamak önemli değil. Önemli olan kazanmak. Takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk. Dünkü maç benim kariyerimin en iyi maçlarından değildi ama takım olarak mücadele ederek maçı kazandık. Şampiyon olmak için önümüzde bir şans daha var. Umarım yarın şampiyon oluruz" şeklinde konuştu."YARIN UMARIM HER ZAMANKİ OYUNUMA DÖNER VE ŞAMPİYON OLURUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kendisine sahada tanıdığı özgürlük ile daha iyi bir oyuncu haline geldiğini söyleyen Larkin, "Koçunuzun size güvendiğini bilmek, her oyuncu için önemli. Üç yıldır buradayım ve bana fazlasıyla güven verdiğini söyleyebilirim. Oyunumu geliştirmemi ve şu anda olduğum oyuncu olmamı sağladı. Bana parkede özgürlük tanıyor. Yarın umarım her zamanki oyunuma geri döner ve şampiyon oluruz. Günün sonunda tek bir oyuncu maçı kazanamaz. Takımdaki bütün oyuncuların performansını sergilemesi gerekir. Agresif olup kendi oyunumu sergilemeye ve takımıma yardımcı olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.


Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması
Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması

Shane Larkin, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: Önemli olan Anadolu Efes'in iki yıldır süren basketbolu en büyük kupayla taçlandırması - Son Dakika Spor


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