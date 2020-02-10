Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı - Son Dakika Magazin

Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı

7 saat önce

SANATÇI Erhan Güleryüz, geçen 30 Ağustos akşamı Kırklareli İğneada'da bir konser verdi.

Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı, System.String[]

SANATÇI Erhan Güleryüz, geçen 30 Ağustos akşamı Kırklareli İğneada'da bir konser verdi. Güleryüz, konser arasında dinleyicilere kısa bir konuşma yaptı. "Bugün çok değerli bir gün, 30 Ağustos…" diyerek sözlerine başlayan Güleryüz, "Gazi Mustafa Kemal Paşa, çarığı olmayan bir orduyla üstelik yalvardığı imamların 'biz imamız, orduya gelmeyiz' diyen insanların yüzde 50'sinin kaçtığı bir durumda, bir dünyada, bize cennet vatanı bıraktı" dedi.


Cuma hutbesinde Atatürk'ün adının anılmadığını söyleyen Güleryüz "Şu anda onun adını söylemekten imtina eden, çekinen Diyanet İşleri'ne de benden vay be… Siz kimsiniz, Gazi Mareşal Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın adını söylemekten çekiniyorsunuz. Allah size zaten vermiş belasını. Politik bir şey söylemek istemiyordum ama ağrıma gitti. Ben bundan utanıyorum kardeşim" dedi.


SÖZLERİM ELEŞTİRİ AMAÇLI


Güleryüz'ün bu sözleri, jandarmaya ihbar edildi. Gelen ihbar sonrası savcılık soruşturma başlattı. İfadesi alınan Güleryüz, söylediği sözlerin toplumun bir kesimine yönelik olmadığını kaydederek "Ben Kurtuluş Savaşı döneminde dindar geçinen ve ancak sarığın, cübbenin arkasına sığınarak milli mücadelenin akamete uğraması için çaba gösterenler olduğunu, buna ve onlarca ihanete, yokluğa, yoksunluğa rağmen Kurtuluş Savaşı'nı zafere kavuşturan Atatürk'ü bugün bazı kuruluşların anmaktan çekindiğini, bunun doğru olmadığını söyledim... Bu söylediklerim açısından herhangi bir suretle suç kastı bulunmuyor. Sadece 30 Ağustos anmalarında Atatürk'ü hatırlamayan kişi ve kuruluşlara eleştiri mahiyetindedir" diye konuştu.


BERAAT KARARI VERİLDİ


Savcılık, Güleryüz hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan dava açtı. 6 aydan 1 yıla hapsi istenen Güleryüz geçen cuma hakim karşısına çıktı. Av. Hazal Algan Canseven ile birlikte duruşmaya katılan Güleryüz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini yineledi.


Kırklareli'ne bağlı Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Güleryüz için beraat kararı verildi. Karara ilişkin konuşan Güleryüz'ün avukatı Görkem Gökçe ise "Yerinde bir karar oldu. Müvekkilin orada söyledikleri gayet açık. Burada suç kastı olmadığı, toplumun herhangi bir kesimine hakaret edilmediği ortaya" diye konuştu.

Erhan Güleryüz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı 'Czn Burak'tan "Annesi tutuklandı" iddialarına yanıt: Karalama yapmaya çalışıyorlar

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 17:18:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erhan Güleryüz'e açılan davada karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]