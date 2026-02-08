Erhürman, BM Genel Sekreteri ile Görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 11 Şubat'ta ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Guterres ile görüşmek üzere New York'a gidecek.

Erhürman, 11 Şubat'ta Guterres ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.