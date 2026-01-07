Erhürman, Türk Dünyası Gençlik Vakfı'nı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Dünyası Gençlik Vakfını (TDGV) yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, TDGV Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol ile vakıf yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede Erhürman, KKTC'de vakıf üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TDGV'nin yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

İzol da TDGV'nin, Türk Dünyası ve akraba toplulukların yaşadığı ülkelerde gençlerin bütünleşmesi ve ortak gelecek inşasını hedefleyen uluslararası gönüllü gençler topluluğu olduğunu belirtti.

TDGV'nin zaman içerisinde tüm ülkelerde teşkilatlanmasını amaçladıklarını kaydeden İzol, Türk Dünyası gençlerinin ortak sesi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven'in de hazır bulunduğu görüşmede, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdim edildi.