Eriha'da İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Eriha'da İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eriha\'da İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
04.02.2026 10:47
İsrail güçlerinin Eriha'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 genç yaralandı.

RAMALLAH, 4 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinliyi hayatını kaybederken, 3 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Said Nail Said el-Şeyh'in İsrail güçlerinin saldırısında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 gencin da farklı düzeylerde yaralandığı belirtildi.

Xinhua'ya konuşan yerel Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin kentteki birkaç mahalleye baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini, gerçek mermiyle ateş açtığını ve göğsünden ve karnından vurulan Şeyh'in Eriha Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin gerçek mermiyle yaralananların yanı sıra askerler tarafından dövülen diğer kişileri de hastaneye naklettiğini açıkladı.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

1967 Ortadoğu Savaşı'nda İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmasıyla eşzamanlı olarak şiddet olaylarının tırmanışına tanık oluyor. Filistinli yetkililerin istatistiklerine göre o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1.080'den fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Eriha'da İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
