ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli
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Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Elazığ'da ki depremzedelere 20 adet yardım kolisi gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Elazığ'da ki depremzedelere 20 adet yardım kolisi gönderdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği'de Başkan Nuri Toparlak öncülüğünde topladıkları 20 koli battaniye, elbise ve yardımında bulundu.
Yardım kolileri araçlara yüklenerek Erzurum'dan Elazığ'a yola çıktı. - ERZURUM
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