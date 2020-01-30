ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
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ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Elazığ'da ki depremzedelere 20 adet yardım kolisi gönderdi.

ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Elazığ'da ki depremzedelere 20 adet yardım kolisi gönderdi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği'de Başkan Nuri Toparlak öncülüğünde topladıkları 20 koli battaniye, elbise ve yardımında bulundu.


Yardım kolileri araçlara yüklenerek Erzurum'dan Elazığ'a yola çıktı. - ERZURUM

İbrahim Hakkı, Sivrice, Erzurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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