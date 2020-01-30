ERİHDER'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde meydana gelen Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği'de Başkan Nuri Toparlak öncülüğünde topladıkları 20 koli battaniye, elbise ve yardımında bulundu.

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği Elazığ 'da ki depremzedelere 20 adet yardım kolisi gönderdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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