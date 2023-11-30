Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi

İngiliz devi Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, performanslarını yeterli bulmadığı Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile yolların ayrılmasını istiyor.
Guardian'ın haberine göre, Hollandalı antrenör Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.
Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.
İngiliz devinde toplamda 12 karşılaşmaya çıkan 2 oyuncu, söz konusu maçlarda henüz gol katkısı veremezken sadece Mason Mount 1 asist kaydetti.
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