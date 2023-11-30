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Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi - Son Dakika

Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, performanslarını yeterli bulmadığı Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile yolların ayrılmasını istedi.

30.11.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:58
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İngiliz devi Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, performanslarını yeterli bulmadığı Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile yolların ayrılmasını istiyor.

2 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Guardian'ın haberine göre, Hollandalı antrenör Sofyan Amrabat ve Mason Mount ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

PERFORMANSLARINI YETERLİ BULMUYOR

Ten Hag'ın bu iki oyuncunun performansını yetersiz bulduğu ve bu pozisyonlara yeni bir transfer arayışında olduğu belirtildi.

Erik Ten Hag, Galatasaray maçı sonrası 2 ismin biletini kesti
Sofyan Amrabat

GOL ATAMADILAR

İngiliz devinde toplamda 12 karşılaşmaya çıkan 2 oyuncu, söz konusu maçlarda henüz gol katkısı veremezken sadece Mason Mount 1 asist kaydetti.

Erik Ten Hag, Galatasaray maçı sonrası 2 ismin biletini kesti
Sağdaki Mason Mount
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray maçını kazanamayan Erik Ten Hag, 2 isme yol verdi - Son Dakika
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