Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı

30.03.2026 15:01
SPK'nın erişim engeli kararı aldığı CoinW, Türkiye'de Türkçe sosyal medya faaliyetlerini ve fenomen iş birliklerini sürdürüyor. Fenomenler, yatırım ödülü kampanyaları aracılığıyla Türk kullanıcıları platforma yönlendiriyor. İşte detaylar…

SPK, geçtiğimiz dönemde Türkiye'de yerleşik kullanıcılara yönelik izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen platformlar arasında CoinW'ya da yer vererek sitenin erişiminin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermişti. Ancak yapılan incelemelerde CoinW’nun Türkçe web sitesini aktif tutmaya devam ettiği görüldü.

Web sitesinin yanı sıra CoinW'nun resmi Türkiye topluluğu adıyla yönetilen ve mavi tik alan bir X/Twitter hesabının, Türk kullanıcılara yönelik Türkçe içerikler yayınlamayı sürdürdüğü görüldü. Bu paylaşımlarda yüksek kaldıraçlı vadeli işlem paritelerinin listeleme duyuruları ve sınırlı süreli ücretsiz işlem kampanyaları Türkçe olarak tanıtılıyor.

FENOMEN İŞ BİRLİKLERİ DE SÜRÜYOR

Sosyal medya faaliyetleriyle sınırlı kalmayan CoinW, Türk kripto fenomenleriyle doğrudan marka iş birlikleri de yürütüyor. Kripto fenomenleri, platformun adını ve logosunu taşıyan görsel içeriklerle CoinW adına yatırım ödülü kampanyası duyurdu. Paylaşımlarda sponsorlu içerik ya da reklam ibaresi yer almıyor. Uzmanlar, kaldıraçlı ürünlerin yüksek ödül vaadi içeren kampanyalarla tanıtılmasının kullanıcıların risk algısını ciddi ölçüde çarpıtabileceğine de dikkat çekiyor. SPK'nın erişim engeli kararı vermesine rağmen fenomen kanallarıyla aynı kullanıcı kitlesine ulaşmanın sürmesi, ihlalin boyutunu gözler önüne seriyor.

YAPTIRIMLAR HEM PLATFORMU HEM FENOMENİ KAPSIYOR

Uzmanlar, erişim engelinin fiilen delinmesi ile açıkça tanımlanmış bir iş birliği çerçevesinde yürütülen bu kampanyanın çok katmanlı bir hukuki sorun yarattığına dikkat çekiyor. SPK lisansı olmayan yabancı bir platformun Türk kullanıcılara yönelik faaliyet sürdürmesi 7518 sayılı Kanun kapsamında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak değerlendiriliyor; öngörülen yaptırım 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası. Bu yaptırımlar platforma kullanıcı yönlendiren fenomenleri de kapsıyor. Yatırım getirisini ön plana çıkaran kampanya içeriklerinin aynı zamanda yanıltıcı reklam yasağını da ihlal edebileceği vurgulanıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
