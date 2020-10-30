Erkan Petekkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Erkan Petekkaya'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
30.10.2020 17:35
ÜNLÜ oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
ÜNLÜ oyuncu Erkan Petekkaya
'nın annesi 69 yaşındaki Şerife Petekkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Şerife Petekkaya için bugün Acarkent Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Erkan Petekkaya'yı yakın dostları yalnız bırakmadı. Düzenlenen töreninin ardından Şerife Petekkaya Beykoz'da toprağa verildi.
- İstanbul
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