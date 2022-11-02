Erkek kuaförüne dalan pitbull dehşeti yaşattı! 1 vatandaş yaralandı

Geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde evden kaçan pitbull cinsi bir köpek, sokakta dolaşmaya başladı. Açık olan erkek kuaförünü gören köpek bir anda içeriye daldı.

BİR KİŞİ ISIRDI

Köpeğin içeriye girdiğini gören, iş yeri çalışanları ve müşteriler büyük bir panikle kaçışmaya başladı. Bu sırada müşterilerden biri, köpeği boynundan tutarak yakalamaya çalıştı. Erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşanırken, köpek bir kişiyi ısırarak yaraladı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADAN KAÇIŞTIK"

Köpeği boynundan yakalayan müşteri, dışarıya çıkarıp kapıyı kapatmasıyla içeridekiler rahat bir nefes aldı. Yaşanan korku dolu anlatan müşterilerden Ahmet Kaplan, "Ben traş oluyordum bir anda içeriye pitbull cinsi köpek girdi. Ne olduğunu anlayamadan içeriye kaçıştık. Başka bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelledi. O sırada onu ısırarak yaraladı. Çok korktuk keşke bu saldırgan hayvanlar başıboş bırakılmasa" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir anda içeriye giren pitbull cinsi köpeği görenler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelliyor.