Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.
Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.
Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı - Son Dakika
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