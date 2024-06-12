Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı - Son Dakika
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Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı

Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi\'den beklenmedik emeklilik kararı

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve kariyerinin son döneminde MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı. Arjantinli yıldız, ''Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor'' sözleriyle kariyerini Amerika'da noktalayacağını duyurdu.

12.06.2024 20:28
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Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU BIRAKACAK OLMAK BENİ KORKUTUYOR"

ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.

AMERİKADA EMEKLİ OLACAK

Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.

KARİYERİ

Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Gel jübileni BEŞİKTAŞTA yapalım 2 senede bizim için oyna sevgili messi 2 milyon forma sattırsan yeter 5 7 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: 50- 60 bin taraftar anca var her biri 50 forma alsa 2 milyon olur 6 8 Gursel kalen: Türkiye’ye gelmez gelirse de Trabzonspor’a gelir, çünkü en büyük takım Trabzonspor. Bize her yer Trabzon 2 11 ferhat eser: Gürsel Zonguldaktan girer trabzondan çıkarım ondan sonra anlarsın en büyüğü 6 1 ali öztürk: Beşiltaşı türkşyenin en iyi takımı olduğu için değil en asil takımı olduğu için tutuyorum. Takım da taraftarları da genelmolarak asil. Ama çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim... 4 1
  • Berat Yavuz: beni üzmedi ömür boyu oynayacak hali yok onun gbi biri artık tecrübe ve bilgisini yeni gençler öğretmenli umarım gelecek de en iyi teknik direktörü olur 1 0 Yanıtla

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