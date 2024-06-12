Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi\'den beklenmedik emeklilik kararı

ferhat eser:

Gel jübileni BEŞİKTAŞTA yapalım 2 senede bizim için oyna sevgili messi 2 milyon forma sattırsan yeter

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Galatasaray Spor kulübü: 50- 60 bin taraftar anca var her biri 50 forma alsa 2 milyon olur 6 8

Gursel kalen: Türkiye’ye gelmez gelirse de Trabzonspor’a gelir, çünkü en büyük takım Trabzonspor. Bize her yer Trabzon 2 11

ferhat eser: Gürsel Zonguldaktan girer trabzondan çıkarım ondan sonra anlarsın en büyüğü 6 1