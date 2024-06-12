Akşener\'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi

Politika

İYİ Parti'nin kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, "Akşener'in fotoğrafları parti makamlarından kaldırılsın" önerisi partiyi karıştırdı. Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Uz'u Disiplin Kurulu'na sevk etti.

"AKŞENER'İN FOTOĞRAFLARI KALDIRILSIN"

Kısa süre önce Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi İYİ Partili bazı vekillerin tepkisini çekerken partinin kapalı grup toplantısına Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un önerisi damga vurdu. Uz, Akşener'in ziyaretini eleştirerek "İYİ Parti makamlarından Akşener'in fotoğrafları kaldırılsın." şeklinde bir öneride bulundu.

AKŞENER'DEN YAZILI TALEP

Olayın ortaya çıkması üzerine İYİ Parti'nin önceki lideri Meral Akşener, partinin genel merkezine yazılı bir talep gönderdi. Akşener, "İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın" talebini ilettiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Rıdvan Uz'un önerisi ve Akşener'in talebi sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale Milletvekili Uz'u tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk etti.