İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde toplanan memurlar iş bıraktı. Sendika temsilcileri ve memurlar, "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları atarak meclisin yapılacağı salona girmek istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ile işçiler arasında arbede yaşandı.

12.06.2024 20:04
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine memurlar iş bıraktı, eylem sırasında gerginlik yaşandı.

Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesi toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık karıştı

"EMEKÇİLER BURADA CEMİL TUGAY NEREDE?"

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık karıştı

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı. Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yavuz d: ferhat eser ile Ankara null un essiz yorumlarini bekliyoruz. 6 0 Yanıtla
    ferhat eser: yavuz burdayız kardeşim teşekkür ederim 0 0
  • O bir Karşıyakalı: Dogma büyüme Karşıyakalı olarak dedik Karşıyakaya bir çivi çakmadı İzmirde de bişey beceremez diye..Bu adam Karşıyaka tarihinin en kötü belediye başkanıydı şimdi sıra İzmir tarihinde 2 0 Yanıtla

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