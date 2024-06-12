Bahçeli\'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti\'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son 1 hafta içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den net yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğinin altını çizip "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X'teki sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullanan Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CHP LİDERİ ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi. Özel'in, AK Parti'ye ziyareti sonrası gerçekleşen iadeiziyarette iki lider basın mensuplarına poz verdi. 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne giden Erdoğan'ın ziyareti siyaset kulislerini de hareketlendirdi.

ERDOĞAN, ESKİ İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran'da ise eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirilmişti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN İMALI İTTİFAK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in görüşmesinin ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Kucaklaşmak, konuşmak, milletimizin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak, bunu da başarmak siyasi partilerin asıl ve öncelikli görevidir. Elbette buna diyecek veya itiraz edecek halimiz ve hevesimiz hiç olmayacaktır. Ancak sıcak gündemin üst sıralarına yerleşen temas ve görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğü de her türlü izahtan varestedir. Dikkat, temkin ve titizlikle takip ettiğimiz nevzuhur gelişmelerin esrar perdesi aralandığında başka hesapların, alttan alta körüklenen farklı beklentilerin varlığı müşahede ve mütalaa edilmektedir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin normalleşme ve yumuşama ortamına şaşı baktığı, şüpheyle yaklaştığı, hatta zarar verdiği televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından ve gazete sayfalarından devamlı surette ileri sürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasının devamında, "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir." dedi.

ERDOĞAN'IN CHP ZİYARETİ ÖNCESİ BAHÇELİ'DEN ÇARPICI YÜZÜK PAYLAŞIMI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, önceki gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir poz da verdi. Bahçeli'nin taktığı yüzük dikkat çekerken, turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzükte, "Allah bana yeter" yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. Bahçeli, parmağındaki yüzüğün yakından çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. MHP lideri Bahçeli, paylaşımını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.