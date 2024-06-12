Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülecek davayla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullandı.

12.06.2024 18:09
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MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülecek davayla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "MHP mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." dedi.

"İDDİANAMESİ HAZIRLANAN BİR CİNAYET DAVASI"

Bahçeli, gündeme dair yaptığı yazılı açıklamada 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ismini anmadan 1 Temmuz'da başlayacak dava duruşmasında partisinin de olacağını duyurdu. Bahçeli'nin davadan "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası" olarak bahsetmesi dikkat çekerken cinayetle ilgili milliyetçi ve ülkücülere itibar suikastının yapıldığını belirtti.

Açıklamasında "MHP mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de milliyetçi-ülkücü harekete yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür.

"MHP OYUNLARIN FİGÜRANLARIYLA TÜRK YARGISININ HUZURUNDA HESAPLAŞACAK"

MHP mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır. Yurt içi ve yurt dışı menşeli çıkar odaklarının, yıkım ortaklarının, siyasi istikrar muhalifi çevrelerin, bilhassa da Cumhur İttifakı muarızlarının, partimizi töhmet altında bırakmak, bir yol ayrımının inşasını sağlamak maksadıyla kesintisiz faaliyet içinde oldukları meydandadır."

Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Faruk Çetin: Ne yaparlarsa yapsınlar Adalet mutlaka bir şekilde tecelli edecek. 4 4 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: aslında Adalet bu dünyada her türlü tecelli ediyor öbür tarafta sadece sorgu sual var niye bunu yaptınız bu şekilde yaptınız diye cevabını verebilen olursa ne ala olamazsa 3 1 Yanıtla

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