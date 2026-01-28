Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı

Bir takside, ön koltukta oturan erkek yolcu, sürücüye fiziksel tacizde bulundu. Yolcunun hareketleri karşısında neye uğradığını şaşıran taksi şoförü, kısa süreli şokun ardından öfkeden deliye döndü.
Aracını güvenli bir noktada durduran sürücü, şahsı sert tepki göstererek araçtan indirdi. Olay anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
