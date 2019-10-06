Erkekler Federasyon Kupası'nda finalin adı belli oldu!
1 saat önce
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'ndaki oynanan yarı final müsabakalarında Akhisar Belediyespor ile Petkimspor, Final Gençlik ile de Merkezefendi Belediyesi karşılaştı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki oynanan yarı final müsabakalarında Akhisar Belediyespor ile Petkimspor, Final Gençlik ile de Merkezefendi Belediyesi karşılaştı.
Yarı finalde Akhisar Belediyespor'u 89-90 mağlup eden Petkimspor ile Merkezefendi Belediye'yi 82-81 yenen Final Gençlik finale yükseldi.
Petkimspor ile Final Gençlik arasındaki final maçı, 7 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:21
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