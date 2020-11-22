Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, sahasında Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 yenildi.
Bigadiç Kapalı Spor Salonu'nda Aykut Katrancı ve Mümin Şalvarlılar'ın yönettiği maç 69 dakika sürdü. Bigadiç Belediyespor, müsabakadan 15-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü 2. Başkanı Yusuf Demirbaş, Jeopark Kula Belediyespor Başkanı Vedat Yılmaz da izledi.
- Kaynak: AA
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