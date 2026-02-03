Erkunt Fabrikası'nda Çevre Sağlığı İhlali - Son Dakika
Erkunt Fabrikası'nda Çevre Sağlığı İhlali

03.02.2026 13:09
Emek Partisi, Sincan'daki Erkunt Fabrikası'nda atıkların açık alana döküldüğünü ve tehlikeli maddeler içerdiğini açıkladı.

(ANKARA) – EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Erkunt Fabrikası'nda döküm atıklarının mevzuata aykırı şekilde açık alana döküldüğünü ileri sürerek, "Bu yalnızca bir çevre suçu değil, çok ciddi bir halk sağlığı ve işçi sağlığı suçudur" dedi.

Emek Partisi Ankara İl Örgütü, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Erkunt Fabrikası'na ilişkin hazırladıkları teknik raporu basın toplantısıyla açıkladı. Raporda, döküm atıklarının fabrikanın ortasındaki açık alana herhangi bir koruyucu önlem alınmadan döküldüğü, atıklarda insan sağlığı açısından tehlikeli ağır metallerin tespit edildiği iddia edildi.

Rapora göre, döküm atıklarından alınan örneklerde yapılan analizlerde kurşun, arsenik ve antimon başta olmak üzere ağır metaller saptandı. Kurşunun 49,3–51,8 ppm, arsenik değerlerinin 19,6–22,9 ppm, antimonun ise 163,6–212,7 ppm aralığında ölçüldüğü kaydedildi. Bu metallerin solunum sistemi, kalp-damar sistemi, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde ciddi sağlık riskleri taşıdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, atıkların yağmur ve rüzgar yoluyla Sincan OSB çevresindeki mahallelere yayıldığı, işçilerin üzerlerine yapışan bu maddeleri evlerine ve ailelerine taşıdığı savunuldu.

EMEK Partisi Genel Merkezi'nde rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan EMEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, açıklamasının başında ESP/SDG'ye yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak,  "Ne zaman yoksulların, işçilerin ve emekçilerin sorunları konuşulmaya başlansa bu tür operasyonlarla karşılaşıyoruz" dedi. Karaca, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve "Bu baskılara karşı mücadelemiz ortaktır" dedi.

Karaca, Erkunt Fabrikası'nda yaşananları "müthiş bir halk sağlığı ve korkunç bir işçi sağlığı skandalı" olarak nitelendirdi.

"Çok ciddi bir halk ve işçi sağlığı suçudur"

Karaca, "Erkunt Sanayi döktüğü atıklarla yalnızca bugünü değil, önümüzdeki on yılları etkileyecek bir suçun imzacısı olmuştur. Bu yalnızca bir çevre suçu değil, çok ciddi bir halk ve işçi sağlığı suçudur" ifadelerini kullandı.

Karaca, söz konusu atıkların normal koşullarda özel yöntemlerle bertaraf edilmesi gerekirken fabrika bahçesine istiflenmesini "bir cüret" olarak tanımlayarak, bunun sermayenin korunmasına ve hukukun ihlal edilmesine göz yumulmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

"Suçun örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz"

Erkunt'taki durumu geçen hafta Meclis'te gündeme getirdiklerini hatırlatan Karaca, bunun ardından ilgili bakanlıkların devreye girdiğini ileri sürerek, "Biz bu suçu teşhir ettikten sonra fabrikada alelacele temizlik yapıldığını, daha önce alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sonradan alınmaya çalışıldığını öğrendik" dedi. Karaca, bu girişimlerin suçun üzerinin kapatılmasına yönelik olduğunu savunarak, "Bu suçun örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Karaca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Erkunt Fabrikası'na caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi. Karaca, taleplerini, "Zehirli atıkların işçi sağlığına ve çevreye uygun biçimde kaldırılması, yeni atıklar için mevzuata uygun bir döküm atık sahası oluşturulması, Erkunt işçileri ve aileleri için ücretsiz ve kapsamlı sağlık taraması yapılması, tarama sonuçlarına göre gerekli tedavilerin ücretsiz sağlanması" olarak sıraladı.

Kaynak: ANKA

