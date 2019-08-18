Ermenek Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali halk konseri ile sona erdi
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan 24. Ermenek Taşeli Kültür Sanat ve Sıla festivali düzenlenen halk konseri ile sona erdi.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
'ın Ermenek
ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan 24. Ermenek Taşeli Kültür Sanat ve Sıla
festivali düzenlenen halk konseri ile sona erdi.
İlçe stadyumunda gerçekleşen halk konserinde sahneye Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara
Türk Halk Müziği Korosu Sanatçılarından Yeter Tunç ile Deniz Toprak
çıktı. Her iki sanatçıda söyledikleri birbirinden güzel parçalarla konseri izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 3 saat süren konserin sonunda Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu
, günün anısına her iki sanatçıya da çiçek ve plaket takdim etti. - KARAMAN
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