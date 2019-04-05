Son Dakika Haberleri: Ermenilerin "Miçing Ayini"

Ermenilerin "Miçing Ayini"

2 saat önce

- Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin görüntüleri Ermeni asıllı Türk vatandaşlardan görüntü Genel ve detay görüntü Ermenilerin "Miçing ayini" Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin yapıldı KAYSERİ - Ermeni asıllı Türk vatandaşları, Kayseri'deki tarihi Surp...

- Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin görüntüleri
Ermeni asıllı Türk vatandaşlardan görüntü
Genel ve detay görüntü Ermenilerin "Miçing ayini"
Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde ayin yapıldı
KAYSERİ - Ermeni asıllı Türk vatandaşları, Kayseri'deki tarihi Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "Miçing" ayini yaptı.

Caferbey Mahallesi'nde bulunan kilisedeki ayine, başrahip Tatul Anuşya ile İstanbul ve çeşitli kentlerden gelen Ermeni asıllı yaklaşık 100 Türk vatandaşı katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ayinde, bir çocuğun vaftiz töreni de gerçekleştirildi.

Ayinin ardından katılımcılar anı defterini imzalayarak kiliseden ayrıldı.

Öte yandan, Miçing ayininin 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılması gerektiği ancak Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın ölümü nedeniyle bir hafta gecikmeyle gerçekleştirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ermenilerin "Miçing Ayini"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]