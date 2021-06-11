Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine gün içerisinde ikinci kez ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerince Aşağı Ayrım yerleşim birimindeki mevzilere 17.00-17.30 saatlerinde ateş açıldığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Ermenistan askerleri, bugün öğle saatlerinde de Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı.
Kaynak: AA
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