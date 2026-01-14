Ermenistan, Azerbaycan'dan 4 Kişi Teslim Aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da ceza çeken 4 kişinin, Ermenistan'a teslim edildiğini bildirdi.

Başbakan Paşinyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da hükümlü Vagif Khachaturyan, Gevorg Sujyan, David Davtyan and Viken Euljekjian isimli Ermeni asıllı kişilerin iki ülke sınırında teslim edildiğini belirtti.

Paşinyan, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

2. Karabağ Savaşı'nda Lübnan'dan bölgeye gelip paralı asker olarak Azerbaycan'a karşı savaşan Viken Euljekjian 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gevorg Sujyan ile David Davtyan "casusluk" suçundan 15'er yıl ceza almış, Hocalı Katliamının failleri arasında olduğu tespit edilen Vagif Khachaturyan da 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.