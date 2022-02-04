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Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor - Son Dakika

Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor

04.02.2022 11:40

BEHLÜL ÇETİNKAYA/DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Erivan'ın en turistik yerlerinden Vernissage açık hava pazarında esnaf, Türkiye ile başlayan direkt uçuşların pazara hareketlilik getirmesini bekliyor.

BEHLÜL ÇETİNKAYA/DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Erivan'ın en turistik yerlerinden Vernissage açık hava pazarında esnaf, Türkiye ile başlayan direkt uçuşların pazara hareketlilik getirmesini bekliyor.

Erivan'ın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bulunan Vernissage'da Ermenistan'a ait yöresel, hediyelik eşyalar ve el yapımı ürünler satılıyor.

Kentin en turistik noktalarından olmasına karşın sakin bir yer olan Vernissage'da esnaf, Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlamasıyla çarşıda turist hareketliliğinin artmasını umuyor.

Zorik Galıstyan pazarda el yapımı ahşap eşyalar ve Ermenistan'ın "duduk" adı verilen milli çalgısını satıyor.

Galıstyan, eskiden de Türk müşterileri olduğunu belirtirken, uçuşların yeniden başlaması ve normalleşme süreciyle ilgili "Bu sefer farklı." ifadesini kullandı.

Halkının barış sever bir millet olduğunu söyleyen Galıstyan, "Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Millet olarak barış sever insanlarız. Bir vatandaş olarak eğer hükümetimiz ve devletimiz için sınırların açılması iyiyse açılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Galıstyan, uçuşların etkisiyle pazara da bir hareket geleceğini kaydetti.

Sattığı dudukların her milletten insanın hoşuna gittiğini belirten Galıstyan, "Farklı halklar bunu çalamasa da çok seviyorlar. Çalmasalar da evlerinde Ermenistan'dan bir hatıra olarak bulundurmak istiyorlar." dedi.

"İnşallah yine dost oluruz, eskiden yaşananları unuturuz"

Ermeni zanaatkarların el yapımı ürünlerini satabildiği pazarda ülkeye özgü hediyelik eşya, halı ve resimler de bulunuyor.

Vernissage'ın bir diğer özelliği ise antika, gümüş ve takı satışının yapıldığı bir pazar olması.

Pazarda antika ve gümüş eşyalar satan Nazar Aroyan, 6 yıldır Ermenistan'da yaşayan Suriyeli bir Ermeni.

Aroyan, Halep'te, biri dünyaca ünlü bir otel zincirinin içinde olmak üzere 3 gümüşçü işletirken bugün Vernissage'da bir tezgahta satış yapıyor.

Türkçe de konuşan Aroyan, karşılıklı uçuş kararını değerlendirerek, "İnşallah bu güzel bir karardır. Ne zaman turist gelir o zaman iş de çoğalır, biz de kazanırız. İnşallah tekrar dost oluruz, eskiden yaşananları unuturuz. Zordur ama vakit gerekir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor
Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor
Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor

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Ermenistan, Türkiye, turist, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da esnaf direkt uçuşların başlamasıyla turist sayısının artmasını bekliyor - Son Dakika
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