Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi

16.08.2022 11:30
Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önceki gün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da önceki gün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü Hayk Kostanyan, patlamada ölen 16 kişiden 13'ünün kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Kostanyan, kimliği tespit edilenler arasında hamile bir kadın ve küçük bir çocuğun olduğunu, 10 kişinin ise hala bulunamadığını aktardı.

Surmalu alışveriş merkezinde 14 Ağustos'ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

Öte yandan, Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi aldıklarını bildirdi.

Acil Durumlar Bakanlığından K9 birimleri ve bomba imha ekipleri istasyonlara sevk edildi.

Arama çalışmaları tamamlanana kadar tüm istasyonların kapatıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da Alışveriş Merkezinde Patlama Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da Alışveriş Merkezinde Patlama Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi Erivan'daki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kaynak: AA

Ermenistan, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:43:47. #1.13#
SON DAKİKA: Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement