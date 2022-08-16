Kostanyan, kimliği tespit edilenler arasında hamile bir kadın ve küçük bir çocuğun olduğunu, 10 kişinin ise hala bulunamadığını aktardı.

Kaynak: AA

Ermenistan, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erivan'daki patlamada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.