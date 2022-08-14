Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
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Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi

14.08.2022 20:17
Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı ise 60'a yükseldi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı ise 60'a yükseldi.

Ermenistan'da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Başkent Erivan'daki Surmalu Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Ermenistan Acil Servis Bakanlığı, patlamadaki can kaybının 2'ye, yaralı sayısını ise 60'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, hastanelerde tedavi gören 15 kişinin taburcu edildiğini belirterek, yaralılardan bazının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı. Bakanlık ayrıca, Erivan'ın dışındaki başka şehirlerden de 11 ayrı kurtarma biriminin patlama bölgesinde çalıştığını aktararak, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve bölgedeki tüm sivillerin tahliye edildiğini açıkladı.

Patlayıcıların olduğu bölgelerde çalışmalar başlatıldı

Bakanlık, Erivan'daki diğer havai fişek depoları için de harekete geçti. Alışveriş merkezine yakın noktalardaki depolardaki patlayıcılar güvenli alanlara taşınırken, metro istasyonlarındaki yeraltı dükkanlarının bulunduğu noktalarda da çok sayıda patlayıcı deposu olduğu ve buralarda da tahliye çalışmaları başlatıldığı duyuruldu. Güvenlik nedeniyle Ermenistan polisinin devlet kurumları, askeri alanlar ve kritik noktalarda güvenlik önlemlerini arttırdı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, Ermenistan Başsavcılığı, patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ermenistan hükümeti ise, bölgedeki durumla ilgili acil toplantı yapma kararı aldı. - ERİVAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ermenistan, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'daki patlamada can kaybı 2'ye, yaralı sayısı 60'a yükseldi - Son Dakika
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