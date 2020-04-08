Erol Evgin: Doğum günü sürprizi

Erol Evgin, klip yayını için neden 8 Nisan'ı seçtiklerini şöyle açıkladı: "8 Nisan Funda'nın doğum günü, ona sürpriz olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum."