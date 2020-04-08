Erol Evgin: Doğum günü sürprizi
6 saat önce
Erol Evgin, klip yayını için neden 8 Nisan'ı seçtiklerini şöyle açıkladı: "8 Nisan Funda'nın doğum günü, ona sürpriz olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum.
Erol Evgin, klip yayını için neden 8 Nisan'ı seçtiklerini şöyle açıkladı: "8 Nisan Funda'nın doğum günü, ona sürpriz olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04
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