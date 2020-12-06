Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" - Son Dakika

Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"

06.12.2020 18:53

- Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün aldığımız 3 puan lig bitiminde dönüp arkamıza baktığımızda...

- Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahalarında MKE Ankaragücü karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bugün aldığımız 3 puan lig bitiminde dönüp arkamıza baktığımızda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Antalyaspor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "3 puan almak aslında kolay bir şey, her takım kazanıyor bugün biz de kazandık ama 7 maç yani 3 aydır kazanmayan bir takımız. Hem kaygı, hem korku yönetilebilir bir duygu olmaktan çıkıp, yoğun bir strese dönüşür. Biz bunu oyuncularımıza yansıtmadık ama yazıp söyleyip konuşmasanız da, bu oyuncunun duygularıdır. Bugün 3 puan sadece 3 puan değil, lig bittiğinde dönüp arkamıza baktığımızda güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır. Oyuncularımızın çoğu, daha önce oynamadıkları pozisyonlarda oynamak zorunda kaldılar. Etkili oyuncularımız var. Özellikle hücum hattında zaman zaman çok etkili olacak, gol becerilerini ortaya koyacak oyuncularımız var" dedi.

Ersun Yanal: Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır
Ersun Yanal: Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır
Ersun Yanal: Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır
Ersun Yanal: Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ersun Yanal: 'Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi         
18:59
Evlat nöbeti tutan aile, terör örgütü PKK tarafından diri diri yakılmaya çalışıldı Evlat nöbeti tutan aile, terör örgütü PKK tarafından diri diri yakılmaya çalışıldı         
18:25
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı Tartıştığı eniştesini kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı         
17:45
İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu         
17:01
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 19:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersun Yanal: "Bu 3 puan, lig sonunda ne kadar güzel bir galibiyet olduğunu anlatacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei