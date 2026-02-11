Ertuğrul Doğan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Ertuğrul Doğan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

11.02.2026 09:12
Trabzonspor Başkanı Doğan, AA'nın fotoğraf oylamasında seçimini yaptı ve barış dileğinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertuğrul Doğan; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafa oyunu verdi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Doğan, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adını verdiğini fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Evrim Aydın'a ait olan ve bordo-mavili futbolcu Oleksandr Zubkov'un yer aldığı "Aduken" başlıklı fotoğrafa oy veren Ertuğrul Doğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karesini tercih etti.

Gazze'nin bir an önce huzura kavuşması temennisinde bulunan Ertuğrul Doğan, "Fotoğraflar birbirinden iç acıtan bir durum ortaya koyuyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kalıcı olarak barış sağlanır ve bir an önce oradaki insanlar huzura kavuşur. Hiçbir anne, baba ve çocuğun yaşamaması gereken şeyler bunlar. Umarım bir an önce bu katliam sona erer." ifadelerini kullandı.

Seçtiği fotoğrafların değerlendirmesini yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti:

"Bir annenin çocuklarına verdiği eğitimle alakalı bir fotoğrafı çok beğendim. Eğitim bu işin olmazsa olmazı. İyi eğitilmiş nesiller bu dünyanın geleceğini belirleyecek. Hangi şartta olursa olsun annelik içgüdüsüyle çocuklarına yaptığı eğitimi gösteriyordu, bence çok güzeldi. Afyon'da Karahisar Kalesi'yle alakalı bir fotoğraf efsane çıkmış. Bunca yıldır orada iş yapıyorum ama kaleyi bu halde görmemiştim. Bir daha gittiğimde yerinde göreceğiz. Bir hanımefendi görev başındaki polisimizi şemsiyeyle ıslanmasını engellemeye çalışıyordu. Türk milletinin genetiğinde var bu. Askerimize, polisimize çok farklı bakış açısına sahibiz. O da çok güzel bir fotoğraftı. Diğer fotoğraflarda da arkadaşlar çok güzel çalışmalar yapmışlar. Seçmek çok zor, çekenleri tebrik ediyorum, çok güzel detaylar yakalamışlar."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, Anadolu Ajansı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

