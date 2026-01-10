Ertuğrul Gazi Konal\'dan Gazetecilere Ziyaret

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.
Dernek Başkanı Bekir Bayram ve üyelerle bir araya gelen Konal, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Gazeteciliğin önemine dikkati çeken Konal, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Ziyarette, Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziye Bissenova da yer aldı.
