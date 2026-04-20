Ertuğrul Kaya’dan Kerkük Valisi Ağa’ya tebrik mesajı

20.04.2026 09:35
Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Kerkük Valiliği’ne seçilen Mehmet Seman Ağa’yı tebrik ederek bunun tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da diplomasi başarısı nedeniyle kutladı.

Gaziantep Milletvekili ve TBMM Divan Kâtibi Ertuğrul Kaya, Irak’ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda valiliğe seçilen Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa için tebrik mesajı yayımladı. Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu gelişmenin hem Türkmen toplumu hem de bölge açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“KERKÜK’TE TARİHİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

Irak’ın Kerkük İl Meclisi’nde yapılan oylamada 14 üyeden 12’sinin desteğini alarak valiliğe seçilen Mehmet Seman Ağa’nın, yaklaşık bir asır sonra bu göreve getirilen ilk Türkmen olduğuna dikkat çeken Kaya, bunun tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Kaya, mesajında “Kerkük’e bir asır sonra yeniden Türkmen bir vali atanması tarihi bir adımdır” ifadelerini kullanarak, Ağa’ya yeni görevinde başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEBRİK

Ertuğrul Kaya, açıklamasında Türkiye’nin diplomatik başarısına da vurgu yaptı. Bu gelişmenin arkasında önemli bir diplomasi sürecinin bulunduğunu belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik etti. Kaya, “Bu önemli diplomasi başarısından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum” diyerek Türkiye’nin bölgedeki etkin rolüne dikkat çekti.

Haber: Mehmet Güngördü

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
