ERÜ'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar tarihiyle tanıtılıyor - Son Dakika
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ERÜ'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar tarihiyle tanıtılıyor

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi Kulübü tarafından unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar için yapılan 'Yöresel Çorbalar tadım Etkinliği'nin 2.'si yapıldı.

ERÜ'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar tarihiyle tanıtılıyor, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi Kulübü tarafından unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar için yapılan 'Yöresel Çorbalar tadım Etkinliği'nin 2.'si yapıldı. Etkinliğin 2. yılında Güney Doğu Anadolu yöresine ait Alaca çorba, Ezogelin ve Lebeniye çorbası yapıldı.


ERÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Turizm Fakültesi yönetimi ve öğrenciler katıldı.


Öğrencilerin yöresel yemeklerle deneyimlerinin arttığını söyleyen KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, "ERÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Kulübü çalışmaları sonucunda yapılan bir etkinlik. Öğrenciler, her yıl yöresel yemeklerle ilgili bilgi ve deneyimlerini arttırmak için bu tür çalışmaları kulüp danışmanı Mustafa Ülker'in yönlendirmeleri ile çalışıyorlar. Bu tip çalışmalarla da öğrenciler sadece gastronomi unsurunun küresel dinamiklerini değil, aynı zamanda yöresel boyutlarını da anlıyorlar. Bu yönüyle 'Küresel düşün, yerel hareket et' anlayışıyla Türk Mutfağının ve Kayseri Mutfağının lokal unsurlarıyla küresel bazda tanınmasına katkı sağlanıyor" dedi.


Karamustafa, birliktelik ruhunun herkese güç kazandırdığını söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:


"Turizm Fakültesi öğrencileri bu tip uygulamalara atmış oldukları imzanın yanında, yapmış olduğu öğrenci projeleri ile de ERÜ' de 3. sıraya gelmişlerdir. Bu noktada bizlere verdiği desteklerden dolayı da Prof. Dr. Adem Kalınlı hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin gelişmesinde çalışmalarıyla çok büyük katkılar sağlıyor. Kayseri'de birliktelik ruhu hepimize sinerji oluşturarak güç kazandırıyor."


Her yıl ayrı bir yörenin yemeğini yaprak herkese tattırmak istediklerini söyleyen ERÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Ülker, "Burada bizim gastronomi kulübümüz, Turizm Fakültesi bünyesinde bir takım etkinlikler düzenliyor. Buradaki temel amaçlardan bir tanesi de, yöresel olan yemeklerimizi daha çok gün yüzüne çıkarmak ve bu ürünleri de insanlara tattırmak. Bugün de 2.'sini düzenlediğimiz 'Yöresel Çorbalar tadım Etkinliği'ni yaptık. Alaca çorba, Ezogelin ve Lebeniye çorbası olmak üzere 3 çorba yaptık bugün. Bu çorbalar Güney Doğu Anadolu yöresine ait ve önümüzdeki yıllarda da farklı bölgelere ait yemekleri de yaparak tattırmak istiyoruz. Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve fakültemiz arkasında olduğu sürece bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Güney Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:07 Kaynak: İHA
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