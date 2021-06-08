ERÜ'nün ihtisas alanları belirlendi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ihtisas alanları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında belirlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı'na YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile 11 araştırma, 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversite rektörü katıldı.

Toplantıda 11. Kalkınma Planı'nda yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda atılacak adımlar etraflıca ele alındı.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Saraç, araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birim kurmaları ve aynı öncelikli sektör ile alandaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmalarının teşvik edileceğini belirtti.

YÖK'ün Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında araştırma üniversitesi olarak, Erciyes, Ankara, Boğaziçi, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, aday araştırma üniversitesi olarak da Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversiteleri olarak belirlendi.

Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi.

Tüm sektörlerin ve alt alanlarının bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildiği toplantıda ERÜ öncelikli sektörler gıda arzı güvenliği, ilaç, makine- elektrikli teçhizat sektörü, aşı, makine tasarımı ve imalatı, toprak ve bitki besleme ile bahçe bitkileri alanlarıyla eşleştirildi.